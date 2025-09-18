Itapecerica da Serra abre inscrições para curso gratuito de TI em parceria com o SENAI

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra, em parceria com o SENAI, abriu inscrições para um curso gratuito de Tecnologia da Informação (TI). A capacitação é voltada a jovens e adultos a partir dos 14 anos e busca atender às novas demandas do mercado de trabalho.

O curso será realizado no dia 4 de novembro, das 8h às 12h, no auditório do Complexo Administrativo, localizado na Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1135 – Centro.

Conteúdo do curso

Os participantes terão acesso a temas atuais e práticos, entre eles:

Fundamentos de Inteligência Artificial Generativa – Google Cloud

Fundamentos de Python 1

Microsoft Power BI

Redes de Computadores – Implantação de Redes Locais

A proposta é oferecer qualificação profissional gratuita, ampliando as chances de inserção ou atualização no mercado de tecnologia.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Governo. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

De acordo com a Prefeitura, a parceria com o SENAI reforça o compromisso em oferecer oportunidades de capacitação para a população local, valorizando a formação de mão de obra qualificada para o setor de tecnologia.