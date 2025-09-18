Motorista feito refém durante roubo de caminhão é libertado em Embu das Artes

Direto da redação

Um motorista de caminhão que teve o veículo roubado na Zona Leste de São Paulo foi libertado em Embu das Artes, após passar momentos de tensão como refém dos criminosos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar visivelmente abalado e em estado de choque, depois de ter sido dopado pelos assaltantes.

De acordo com o 29º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, a ocorrência começou após denúncia da seguradora do caminhão. O veículo foi localizado na Estrada Antônio Castellucci, ainda em São Paulo, onde os policiais prenderam um dos suspeitos. Durante a abordagem, ele confessou participação no crime e revelou que a vítima estava sob poder de mais dois comparsas.

Segundo o suspeito, a liberação do motorista só aconteceria após a confirmação da entrega do caminhão em Guarulhos. O motorista relatou ter sido dopado pelos assaltantes antes de ser abandonado em Embu das Artes. Após ser resgatado, ele recebeu atendimento médico e acompanhamento psicológico devido ao trauma.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de São Paulo, que segue investigando a participação dos demais envolvidos.