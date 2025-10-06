Itapecerica da Serra abre processo seletivo para Entrevistador Social com vagas imediatas e cadastro reserva

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra abriu inscrições para o Processo Seletivo 02/2025, destinado à contratação temporária de profissionais para o cargo de Entrevistador Social. O edital nº 107/2025 foi publicado oficialmente e as inscrições vão de 3 a 15 de outubro de 2025, devendo ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora AVANÇASP (www.avancasp.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 58,00.

O processo oferece 11 vagas imediatas e cadastro reserva, com salário base de R$ 2.200,00 e jornada semanal de 40 horas. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (1 vaga) e para candidatos negros (3 vagas), conforme a legislação vigente.

A seleção terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, e a Prova Objetiva está prevista para 2 de novembro de 2025.

O cargo exige Ensino Médio completo, e os selecionados serão responsáveis por realizar entrevistas sociais, coletar dados e apoiar programas municipais de assistência social.

Para mais informações, conteúdo programático e detalhes sobre o cargo, consulte o Edital nº 107/2025