Dois jovens morrem afogados em lagoa no bairro da Ressaca em Itapecerica da Serra

Na tarde deste domingo (5), dois homens, de 23 e 24 anos, morreram afogados em uma lagoa localizada no bairro da Ressaca, em Itapecerica da Serra. De acordo com testemunhas, os jovens entraram na água para se refrescar, mas, em determinado momento, submergiram e não conseguiram retornar à superfície.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h40 e enviou equipes de mergulho para o local. Quatro viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestaram apoio à ocorrência.

Após intenso trabalho de busca, os bombeiros conseguiram localizar os corpos, que já estavam sem vida. O SAMU confirmou os óbitos ainda no local.

As causas do afogamento ainda não foram esclarecidas. Autoridades informaram que o caso segue em investigação para determinar se houve algum fator externo ou acidente que contribuiu para a tragédia.