Ex-companheiro acusado de atirar na gerente do posto de gasolina é preso em Embu das Artes

Direto da redação

Na manhã desta segunda-feira (6), a Polícia Civil prendeu o ex-companheiro de Caroline Santos de Oliveira, de 29 anos, gerente de um posto de gasolina em Taboão da Serra, acusado de atirar contra a vítima na última sexta-feira (3). Desde o crime, o suspeito estava foragido.

Segundo informações da polícia, o homem, de 40 anos, foi localizado escondido em Embu das Artes. Durante depoimento, afirmou que teria descartado a arma utilizada no ataque em um córrego de Taboão da Serra. Equipes seguem realizando buscas pelo armamento.

Caroline foi atingida por dois disparos, sendo o primeiro de raspão e o segundo na nuca, enquanto atendia clientes no caixa do posto. Antes do crime, ela havia registrado 14 boletins de ocorrência por violência doméstica apenas neste ano e solicitou medidas protetivas três vezes, todas negadas pela Justiça.

De acordo com depoimento de familiares ao SBT, o suspeito e a vítima viveram juntos por 13 anos e tiveram três filhos. Eles relataram que ele era agressivo e frequentemente ameaçava a ex-companheira e os filhos.

Após o ataque, Caroline passou por cirurgia e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados médicos. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.