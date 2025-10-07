Câmara define homenageados com o “Título de Cidadão Taboanense” e aprova projeto Natal Sem Fome

Da CMTS

Na sessão de terça-feira, dia 30 de setembro, os vereadores aprovaram os nomes das 27 pessoas que vão receber o Título de Cidadão Taboanense em sessão solene que acontece no próximo dia 16. Também foram aprovados dois projetos de lei de autoria do Executivo, sendo um que cria o projeto Natal Sem Fome, e outro que celebra convênio com a Secretaria de Segurança Pública, do Governo do Estado. Também foi aprovada a criação do Calendário da Liberdade Religiosa.

O projeto Natal Sem Fome aprovado pelos vereadores vai beneficiar famílias em vulnerabilidade social. Entre os critérios estão a exigência de estarem no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), renda per capita de até um quarto do salário mínimo nacional, entre outros critérios. A gestão do projeto será feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A outra proposta aprovada pelos vereadores vai permitir que a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Segurança Pública firmem convênio na área da segurança, “objetivando a aquisição de equipamentos , com o fim único de recebimento de emenda parlamentar”.

Outro projeto de lei aprovado – de autoria de todos os vereadores – cria o “Calendário da Liberdade Religiosa”, contemplando todas as tradições religiosas promovendo o respeito, a valorização e a convivência harmônica entre membros de todas as religiões.

Durante a sessão também foram definidos os nomes das pessoas que vão receber o Título de Cidadão Taboanense, maior honraria de Taboão da Serra. A sessão solene acontece no dia 16 de outubro (quinta-feira).

CONFIRA OS NOMES DOS 27 HOMENAGEADOS COM O TÍTULO DE CIDADÃO TABOANENSE

Vereador Anderson Nóbrega: Homenageados Rodrigo Maganhato e Marcel Martins Gama

Vereador Carlinhos do Leme: Homenageados Sérgio Luis Carvalho Reis e Márcio Romani Dias

Vereador Celso Gallo: Maria Nerlaine Silva Santos e Caio Galéa Massini

Vereador Donizete: Homenageados: Adilson Ferreira da Cunha e José Macimo

Vereador Dídio Conceição: Homenageados Sônia Maria de Carvalho e Eraldo José Acioli

Vereadora Joice Silva: Homenageados Sérgio Vaz e Edson Luis Galina

Vereador Nezito: Homenageados Marco Aurélio Simões da Silva e Aldir Rosa Borges de Souza

Vereadora Professora Najara Costa: Homenageados Rodrigo Oliveira Chagas Fujimoto e Gabriela Jorge Oliveira de Souza

Vereador Enfermeiro Rodney: Homenageados Ailton Garcia Bogalho e Leonice Plana Bogalho

Vereador Dr. Ronaldo Onishi: Homenageados Prof.º Élio Maia e Prof.ª Angela Cecília Guedes

Vereador Sandro Ayres: Homenageados Luciano Corrêa da Silva e Dovair José Lopes Silva

Vereadora Thamires Cássia: Homenageados Vitor Medeiros e Fábio Faria de Sá

Vereador Wanderley Bressan: Homenageados Dra. Maria Júlia Kaial Cury e Bispo Dom Valdir José de Castro

Colegiado de Vereadores: Homenageados Ministro André Mendonça (STF)