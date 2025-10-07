Taboão Magnus conquista o tricampeonato da Taça Brasil de Futsal Feminino

Direto da redação

No último sábado (4), o Taboão Magnus Futsal Feminino conquistou o tricampeonato consecutivo da Taça Brasil de Futsal Feminino, ao vencer o Barateiro Futsal (SC) por 2 a 0, em Cascavel (PR).

Os gols da partida foram marcados por Luana Moura, ainda no primeiro tempo, e pela goleira Flavi, nos segundos finais, quando o adversário jogava com goleira-linha.

Além do título coletivo, o Taboão também se destacou nas premiações individuais: Luana Moura foi a artilheira do torneio, com 10 gols, e Cris Souza foi eleita melhor treinadora da competição.

A presidente Priscila Silva comemorou o resultado e destacou o bom momento da equipe.

“Essa conquista é fruto de muito trabalho. No ano passado ganhamos tudo, e neste ano já são três competições e três títulos. No próximo domingo (12), temos mais uma final, da Copa do Brasil, no ginásio Zé do Feijão”, afirmou.

O próximo desafio do Taboão Magnus será a final da Copa do Brasil de Futsal Feminino, neste domingo (12), em Taboão da Serra, às 11h, no Ginásio Zé do Feijão. Os ingressos custam a partir de R$10 e estão disponíveis no site esporteclubetaboao.com.br.

Serviço – Final da Copa do Brasil de Futsal Feminino

📍 Local: Ginásio Zé do Feijão – Estr. Kizaemon Takeuti, 1950 – Jardim Roberto, Taboão da Serra

📅 Data: 12 de outubro, às 11h

🎟️ Ingressos: a partir de R$10, em esporteclubetaboao.com.br