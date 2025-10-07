loader-image
Briga em posto de combustíveis termina com homem baleado em Embu das Artes

Direto da redação 

Uma briga registrada na noite de sábado (4) em um posto de combustíveis na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, em Embu das Artes, terminou em tentativa de homicídio. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e permanece internada em estado estável.

De acordo com a polícia, equipes foram acionadas após relatos de um conflito no local, envolvendo ao menos um homem armado. Ao chegar ao posto, os agentes encontraram o suspeito tentando municiar um revólver calibre .38. Durante a abordagem, foram apreendidas 19 munições, sendo duas deflagradas, além de um celular e uma faca.

A vítima estava caída no pátio do posto, com perfurações na face, tórax, braço e perna. O Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU prestaram atendimento imediato e conduziram a vítima ao Hospital Geral do Pirajussara, onde permanece internada, intubada e em estado estável.

Durante o atendimento, o suspeito confessou participação na briga e admitiu ter adquirido a arma de forma ilegal. Segundo ele, o ataque ocorreu após um desentendimento anterior com a vítima.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio e solicitou perícia no local. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam para apurar todos os detalhes da ocorrência.

