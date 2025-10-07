Procon-SP fiscaliza estabelecimentos de flores em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra durante Operação Primavera

Por Samara Matos, na redação (com informações do Governo de SP)

Durante a Operação Primavera, realizada entre os dias 10 e 26 de setembro, o Procon-SP fiscalizou estabelecimentos de flores, plantas e produtos de jardinagem na região metropolitana de São Paulo, incluindo Taboão da Serra e Itapecerica da Serra. A ação identificou irregularidades em diversos comércios, principalmente falta de preços visíveis e ausência de validade nos produtos, itens obrigatórios pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No total, 312 comércios foram fiscalizados em todo o estado, e 160 apresentaram algum tipo de irregularidade, equivalente a 51,2% do total. As cidades do interior e litoral paulista registraram maior índice de problemas, com 57,2% dos estabelecimentos em desacordo, enquanto a Grande São Paulo teve 40,5% de irregularidades.

Segundo o Procon-SP, informações claras sobre preço e validade são essenciais para garantir compras conscientes e seguras, principalmente em datas de maior movimento, como aniversários e datas comemorativas. A falta desses dados pode gerar constrangimentos e riscos ao consumidor, especialmente em fertilizantes e plantas tratadas com defensivos químicos.

O órgão orienta que os consumidores de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra fiquem atentos e sigam algumas recomendações:

Exigir preços visíveis em todos os produtos;

Verificar validade , principalmente em fertilizantes, sementes e defensivos;

Solicitar nota fiscal para garantir o direito à troca ou devolução;

Desconfiar de promoções pouco claras, como descontos aplicados apenas no caixa.

Para denúncias ou esclarecimentos, o Procon-SP disponibiliza o site oficial e o aplicativo, permitindo que práticas irregulares sejam comunicadas às autoridades competentes e garantindo maior proteção aos consumidores locais.