Itapecerica da Serra realiza 4ª Conferência Municipal de Cultura

Da assessoria

O prefeito de Itapecerica da Serra, Dr. Francisco Nakano, participou no último sábado, 27 de novembro, da 4ª Conferência Municipal de Cultura, no Auditório do Complexo Administrativo.

O objetivo do evento foi aprofundar o diálogo entre a sociedade civil e representantes do governo, avaliar, debater e propor programas e ações no campo das políticas públicas culturais para os próximos anos.

O encontro teve início com o credenciamento dos participantes. Em seguida formou-se a mesa, composta pelo prefeito Dr. Nakano, superintendente da Autarquia de Saúde, Dr. Flávio Bergamaschi, os secretários Romeu Nicolatti Tavares (Cultura), Márcio Carvalho (Educação), João Miranda (Habitação e Desenvolvimento Urbano), Gilberto Pascom Jr. (Planejamento e Meio Ambiente) e Antônio de Godoi (Finanças).

A dupla de música sertaneja Tony & Bento foi convidada para interpretar o Hino de Itapecerica da Serra e recebeu uma homenagem pelos 31 de carreira na cidade. Também houve a leitura pelo cerimonialista Fernando Manin do Regimento da Conferência, aprovado por unanimidade pela plenária.

Os participantes tiveram um dia muito produtivo e deram um grande passo para a implantação do Sistema Municipal de Cultura, no qual os agentes e toda a sociedade trabalharam as propostas que foram elencadas durante as pré-conferências, realizadas no mês de setembro.

A diretora de Cultura, Luciana Castro, ministrou palestra com o tema: “Uma Política de Estado para a Cultura – Desafios do Sistema Municipal de Cultura”, evidenciando as etapas fundamentais pelas quais a cidade deve cumprir para integrar o Sistema Nacional de Cultura.

Os trabalhos se concentraram na formação dos grupos, que foram divididos em 4 eixos: Expansão Cultural; Formação e Intercâmbio; Economia da Cultura; e Patrimônio Histórico e Cultural. Após a apresentação dos grupos, a plenária votou favorável, por unanimidade, aos quatro conjuntos de propostas.

No decorrer do dia, ainda estiveram presentes o vice-prefeito Rafael de Oliveira, os secretários Fernando Andrade (Obras e Serviços Urbanos), Gerson Lazarin (Turismo), Rafael Amorim (Defesa Civil), além do vereador Fábio Santana.

A conferência ficou marcada pelos debates e pelas atrações culturais apresentadas, como: Vídeos do Projeto EMAC JAM, poesia com King Abraba e DJohn, Dança Tribal Fusion com Doolunay e canto coral dos alunos da Professora Nilcélia, da Escola de Artes e Cultura.

Para finalizar os trabalhos, foram eleitos 15 delegados representantes da 4ª Conferência Municipal de Cultura de Itapecerica da Serra.