Itapecerica da Serra vai sediar Sul-Americano de Flag Football nos dias 3 e 4 de dezembro

Do site da PMIS

O prefeito Dr. Francisco Nakano, secretários Geraldo Luís Pedroso (Esporte e Lazer) e Romeu Nicolatti Tavares (Governo e Cultura) fizeram uma apresentação do evento em parceria com o comando da CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano). A imprensa regional, veículos de comunicação especializados, vereadores e outras autoridades acompanharam um panorama geral sobre este relevante torneio que o município sediará, com vídeos institucionais exibidos num grande telão de LED, tabelas e detalhes da organização.

“O 1º Campeonato Sul-Americano de Flag Football é mais que um evento, é o começo de uma era no cenário desportivo em Itapecerica. Deixará um legado muito significativo e inédito por aqui”, destacou Dr. Nakano. O prefeito lembrou o quanto sua formação como judoca foi importante na trajetória até virar chefe do Poder Executivo e tudo o que uma ação dessa proporção envolve. Para Dr. Nakano, “ao sediar o torneio em dezembro, todas as pessoas que vierem a nossa cidade terão sensações marcantes que ficarão para sempre em suas memórias, tanto pelo próprio evento, como pela experiência vivida em Itapecerica da Serra”.

Entusiasta do Futebol Americano e principal responsável por trazer o Sul-Americano para a cidade, Geraldo Pedroso contou como surgiu a parceria com a confederação e ressaltou o crescimento da modalidade no Brasil. “Nada vende mais do que o esporte, no sentido da entrega, da participação, entusiasmo, não só comercialmente. Onde o esporte se instala, ele traz prosperidade”, falou o secretário municipal.

Já Romeu Nicollatti explicou o quanto a experiência esportiva é fundamental como lição de disciplina, respeito e formação das pessoas. Também reforçou a relevância do torneio na cidade. Segundo Romeu, “Itapecerica da Serra está trabalhando intensamente para se inserir no mercado desportivo nacional e internacional, mas fundamentalmente para receber pessoas de todos os lugares para conhecer a nossa hospitalidade”.

Na sequência, a presidente da CBFA, Cristiane Kajiwara, e o diretor de Seleções da confederação, William Zapparoli, explicitaram a importância do torneio para o esporte no país e detalharam o formato de disputa. Serão três campeonatos simultâneos: Sul-Americano Masculino, disputado entre Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia; Sul-Americano Feminino, com Brasil, Argentina, Chile e Colômbia; além do Flag Football Regional, com equipes das regiões do país, mais a seleção sub-19.

Durante a solenidade, o prefeito Dr. Nakano trouxe outras três grandes notícias para o município. A instalação de três escolinhas de Flag Football pela cidade em parceria com a CBFA. A realização da etapa brasileira do Campeonato Latino-Americano de Longboard Freestyle, em novembro, no Ginásio Antônio Baldusco. E o lançamento, na semana que vem, do segundo centro de formação de basquete 3×3 da Associação Nacional de Basquete, no Ginásio João Galera, no Parque Paraíso.

Os veículos de imprensa presentes fizeram questionamentos com relação às peculiaridades do Flag Football e o legado para o município. Já os vereadores elogiaram a democratização das modalidades esportivas na cidade e parabenizaram o trabalho do prefeito e do secretário Geraldo, que finalizou: “a mensagem que queremos passar é: Itapecerica é a casa do esporte”.

Ainda estiveram presentes ao lançamento do 1º Sul-Americano de Flag Football em Itapecerica da Serra os secretários Márcio Carvalho (Educação), Antonio de Godoi (Finanças), Tiemi Nakano (Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho); superintendentes Patrícia Gomes Nicastro (Saúde) e José Roberto dos Santos (Itaprev); vereadores Val Santos (presidente da Câmara), Gilberto ‘Giba’, Soares, Fábio Santana e Cícero Melo; chefe de gabinete do vereador Tonho Paraíba, Maurício Teodoro; presidente da Federação Paulista de Futebol Americano, Ricardo Trigo; e representantes da NFL Brasil.