Faculdade do Sesi-SP oferece 4 cursos de graduação gratuitos

A Faculdade Sesi de Educação, em São Paulo, está recebendo inscrições para o Vestibular 2023 até 30 de outubro nas modalidades com redação ou nota do Enem. São oferecidas 160 vagas em quatro cursos gratuitos de graduação.

As licenciaturas oferecidas são: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Das 40 vagas abertas por curso, 22 são reservadas à política de múltiplas cotas: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, pessoas com deficiência e alunos vindos de escolas públicas e da rede de ensino Sesi-SP.

Outra novidade do Vestibular 2023 da Faculdade Sesi de Educação é a ajuda de custo que será oferecida a todos os alunos –atuais e os novos– após análise socioeconômica. O auxílio permanência tem como objetivo favorecer que o aluno de baixa renda não precise largar os estudos durante a sua formação.

Residência educacional do Sesi

A residência educacional é um grande diferencial da Faculdade Sesi de Educação, que colabora para que o estudante aprofunde e melhore a formação por meio de experiências reais, desde o início do curso. Como parte do currículo acadêmico, a carga horária obrigatória é de 10 horas semanais a todos os estudantes e é realizada nas unidades escolares do Sesi-SP e em escolas da rede pública estadual e municipal do estado de São Paulo.

Além disso, entre as instituições particulares, é a única universidade a desenvolver um “laboratório-escola”. No mesmo ambiente da faculdade, os estudantes têm contato direto com a escola Sesi da Vila Leopoldina, onde desenvolvem atividades articuladas.

Vestibular 2023 da Faculdade Sesi de Educação

Graduação gratuita, sem taxa de inscrição ou matrícula

Licenciaturas nas quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

São 160 vagas, sendo 40 em cada uma das licenciaturas oferecidas. Cada curso possui 8 semestres, são presenciais e realizados no período noturno.

Para participar do vestibular 2023, o candidato deverá acessar o site (www.faculdadesesi.edu.br/vestibular), ler o Edital e passar pelas seguintes fases:

1ª Fase

Questionário pré-inscrição, de caráter eliminatório, realizado durante o período de inscrição.

2ª Fase

O candidato pode escolher entre duas opções:

Redação

Inscrições até: 30/10/2022

A redação será aplicada de forma eletrônica, no dia 04/11 ou 6/11.

Enem

Inscrições até: 20/11/2022

O aluno pode utilizar a nota de um dos últimos anos (2016 a 2021).

3ª fase

Entrevista: Realizadas no período de 29/11/2022 a 09/12/2022.

Resultados finais