São Paulo registra primeira morte por varíola dos macacos no Estado

Direto da redação

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (12) a primeira morte por varíola dos macacos no Estado. O paciente tinha 26 anos, era da Capital e estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde 1º de agosto.

Trata-se do sexto óbito pela doença notificado no País. O demais ocorreram em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Segundo a Pasta estadual, a vítima tinha diversas comorbidades e passava por tratamento com antirretrovirais para uso emergencial em pacientes graves.

São Paulo contabiliza hoje 3.861 casos confirmados da doença. Vale dizer que registros de novos casos têm caído nas últimas semanas.

Desde agosto, 93 hospitais de retaguarda, uma rede credenciada de laboratórios para testagem e vigilância genômica e serviço de orientação 24 horas para profissionais de saúde integram o plano de de enfrentamento da doença no Estado.