JANEIRO BRANCO: OAB Taboão discute saúde mental em live nesta terça (31)

Direto da redação

Nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, a OAB de Taboão da Serra realiza live para discutir a saúde mental. O bate-papo faz parte das ações do Janeiro Branco e será transmitido no facebook da instituição em parceria com a Clínica de Especialidades Figueiredo & Lima.

Vão participar da transmissão o presidente da subseção Moacir Tertulino da Silva, a advogada Viviane Raniel, membro da comissão especial da CAASP e saúde do advogado, e a psicóloga Sabrina Ferreira Benedito, coordenadora da Clínica de Especialidades Figueiredo & Lima. A mediação será feita pela advogada Andressa Luchiari, presidente da Comissão Especial da CAASP e Saúde do Advogado.

BATE-PAPO ONLINE:

Evento: “Mês de Prevenção a Saúde Mental” – Em busca de uma vida saudável em Equilíbrio

Quando: Dia 31 de janeiro (terça-feira) às 19h

Transmissão: www.facebook.com/oabtaboao