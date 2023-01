Taboão da Serra e Embu das Artes têm apenas 1 antena em cada cidade com tecnologia 5G

Direto da redação

Na semana passada, a Anatel permitiu que as operadoras liberem o sinal 5G nos municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Porém, o sinal deve demorar para chegar aos celulares dos consumidores por um motivo básico: faltam antenas.

Em Taboão da Serra tem apenas uma antena, da operadora Claro, localizada no Parque Pinheiros. Em Embu das Artes, também há apenas uma antena, no Jardim Santa Luzia. Já em Itapecerica da Serra, maior município em extensão, nenhuma antena tem a tecnologia 5G.

Abaixo você confere a mancha de cobertura do sinal 5G e percebe que há uma ‘ilha de sinal’ em Taboão. Em comunicado, a operadora Claro afirma que “Essa é apenas a fase inicial” e que vai continuar “expandindo sua rede de Claro 5G+ e chegará a outras áreas do interior de São Paulo e do Brasil, conforme planejamento estratégico da empresa e liberação das frequências pelos órgãos oficiais”.