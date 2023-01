Prefeito Aprígio instala novo consultório odontológico na Secretaria de Manutenção

Direto da redação

A Secretaria de Manutenção (SEMA) da Prefeitura de Taboão da Serra conta com um novo consultório odontológico, exclusivo para os servidores que trabalham na pasta

Inaugurado pelo prefeito Aprígio na quarta-feira, 18/01, com a participação da primeira dama e vereadora Luzia Aprígio, do vereador Enfermeiro Rodney, dos secretários José Alberto Tarifa (Saúde) e Valdemar Aprígio (Manutenção), o equipamento vai atender cerca de 300 pessoas com tratamentos odontológicos clínicos e preventivos. O atendimento no local inicialmente será às quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h. Futuramente o objetivo é ampliar o atendimento aos servidores e levar o serviço para outras secretarias.

O prefeito Aprígio falou sobre a importância de zelar pelos funcionários. “Há uma preocupação por parte da nossa administração de cuidar bem dos nossos colaboradores, afinal eles também trabalham por Taboão da Serra. Trouxemos o consultório com toda estrutura necessária para facilitar a logística dos trabalhadores e fornecer um bom atendimento para eles em seu próprio local de trabalho”, explicou o gestor.

A criação do novo consultório odontológico para os funcionários que trabalham dentro da SEMA foi uma solicitação da vereadora e primeira-dama, Luzia Aprígio. “A nova unidade é uma promessa de campanha do prefeito Aprígio e foi entregue. Hoje os funcionários poderão contar com um bom atendimento odontológico, em um local com toda estrutura necessária”, afirmou.

“A ideia do novo consultório é prestar atendimento para outros setores e ampliar o horário de funcionamento. O Governo está entregando de maneira gratuita esse serviço, isto irá melhorar a qualidade de vida e de trabalho dos funcionários da Prefeitura”, afirmou o secretário de Saúde municipal, José Alberto Tarifa.

“O equipamento irá ajudar a prevenir várias doenças odontológicas por meio de diagnósticos, além de realizar atendimentos de emergência, extrações dentárias, restaurações e raspagem de dentes”, explicou o Dr. Artur Barbosa, cirurgião-dentista.

“A Secretaria de Manutenção agradece pela preocupação do prefeito Aprígio com os funcionários. Todos estão felizes em receber este serviço de maneira gratuita”, pontuou Valdemar Aprígio, secretário da pasta.