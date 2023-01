Emprega Taboão oferece mais de 540 vagas em diferentes áreas

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho (SDE) de Taboão da Serra através do Emprega Taboão oferece até sexta-feira, 03/02, mais de 540 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação na região. A lista também possui oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD).

Para participar do processo seletivo, a pessoa deve comparecer a uma das unidades do Emprega Taboão, no Jd.Maria Rosa ou Pirajuçara, portando documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira nacional de trabalho (física ou digital) e seu currículo atualizado.

Estão disponíveis nove vagas para PcD, sendo elas: fiscal de prevenção e perdas, mecânico de frotas, operador de loja, máquinas móveis e caixa, além de auxiliar de conferente, serviços gerais e assistente administrativo.

Para as oportunidades de ampla concorrência, a lista é maior: ajudante de serviços gerais (15), aprendiz de telemarketing (6), atendente de restaurante (65), auxiliar de almoxarifado (40), auxiliar de limpeza (13), auxiliar de logística (21), auxiliar de manutenção (10), controlador de acesso (34), faxineira (10), jovem aprendiz de logística (30), mecânico (12), operador de telemarketing (23), vendedor (28), etc.

Também há vagas para as mais variadas profissões como cozinheiro (a), eletricista, recepcionista, pedreiro, motorista, pizzaiolo e muito mais.

O Emprega Taboão também fechou parceria com o Supermercado Rod & Raf que oferece 23 vagas de emprego na região, sendo elas: operador de loja e caixa, supervisor, balconista de padaria e açougue, auxiliar de limpeza, fiscal de loja, repositor e serviços gerais. Outra parceria fechada é com a empresa Sequoia que está com 30 oportunidades para aprendiz.

“O programa Emprega Taboão oferece muitas oportunidades de emprego toda semana, com o intuito de oportunizar a pessoa a voltar ou ingressar no mercado de trabalho. Atente-se aos portais de notícias e veículos da Prefeitura e não perca estas oportunidades”, explicou e orientou o secretário do SDE, Wanderley Bressan.

Serviço – Emprega Taboão

Unidade I

Rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa

Tel.: (11) 4788-7888

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30

Unidade II – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987

Pirajuçara

Telefone: 4138-2000

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30