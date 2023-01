EMTU aumenta 115 viagens em linha que atende Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

A partir desta segunda-feira (30), cinco linhas operadas pelo Consórcio Intervias oferecem mais 115 partidas, beneficiando diariamente cerca de 40 mil passageiros dos municípios de Itapecerica da Serra e Taboão da Serra na conexão com a capital e a rede metroferroviária.

Os serviços com acréscimo de viagens são:

078 Embu das Artes (Parque Pirajussara) / Sâo Paulo (Metrô Vila Sônia) — mais sete partidas

090 Embu das Artes (Terminal Casa Branca) / São Paulo (Metrô Vila Sônia) — mais 21 partidas

125 Embu das Artes (Jardim São Marcos) / São Paulo (Metrô Vila Sônia) — mais 66 partidas

347 Embu das Artes (Parque Industrial) / Taboão da Serra (Centro) — mais 19 partidas

587 Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre) / São Paulo (Metrô Campo Limpo) — mais duas partidas.

A reprogramação foi definida com base nos acompanhamentos diários realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real, visando adequar a oferta de viagens à demanda de passageiros.

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no site da EMTU ( clique aqui ) ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.

Sobre a EMTU –

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.