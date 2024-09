Jardim Clementino recebe Consultório Móvel da Prefeitura de Taboão da Serra esta semana

Da PMTS

**Jardim Clementino recebe Consultório Móvel da Prefeitura de Taboão da Serra nesta semana**

Entre os dias 23 e 26 de setembro, das 9h às 16h, os moradores do Jardim Clementino, em Taboão da Serra, terão acesso a serviços de saúde oferecidos pelo Consultório Móvel da prefeitura. Durante os quatro dias, a população poderá contar com atendimento médico, equipe de enfermagem e vacinação contra a gripe. O veículo ficará estacionado na Rua Tsuruki Tsuno, s/n, em frente à Escola Municipal Infantil (EMI) Pica Pau Amarelo, nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

A ação faz parte de uma iniciativa da gestão do prefeito Aprígio, cujo objetivo é ampliar o acesso aos serviços de saúde para todos os munícipes. O atendimento será realizado por ordem de chegada, sendo necessário que os pacientes apresentem um documento oficial com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde a sua implementação, o Consultório Móvel tem sido um sucesso, levando a Secretaria de Saúde a estender o horário de funcionamento do serviço. Antes, o atendimento era realizado apenas das 9h às 12h, mas, com o aumento da demanda e o reforço nas equipes de saúde, o horário foi expandido até às 16h há três semanas.

O prefeito Aprígio destacou os resultados da medida. “Com essa ampliação, conseguimos realizar cerca de 90 atendimentos diários, sendo uma média de 30 consultas médicas, 40 atendimentos de enfermagem e 20 aplicações de vacina. É um aumento expressivo que garante à população mais qualidade, praticidade e eficiência no atendimento à saúde”, afirmou o prefeito.

Serviço:

– Consultório Móvel no Jardim Clementino

Datas: 23, 24, 25 e 26 de setembro

Horário: das 9h às 16h

Local: Rua Tsuruki Tsuno, s/n, em frente à EMI Pica Pau Amarelo, Jardim Clementino

A prefeitura reforça a importância da vacinação contra a gripe, especialmente com a proximidade das estações mais frias, e convida todos os moradores da região a comparecerem ao local para garantir o atendimento.