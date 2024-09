Primavera começa com dias ensolarados em Taboão e região; veja previsão semanal e saiba como será a estação

Direto da redação

A primavera teve início oficialmente no hemisfério sul neste domingo, 22 de setembro, às 9h44 (horário de Brasília). Em Taboão da Serra e região, o primeiro dia da nova estação foi marcado por um céu claro e ensolarado, com temperaturas agradáveis ao longo da manhã. Este clima deverá se manter nos próximos dias, conforme indicam os serviços meteorológicos.

De acordo com a previsão para a semana, uma massa de ar quente e seco deve ganhar força, trazendo dias ensolarados e temperaturas elevadas. A baixa umidade do ar será um fator a ser observado, com recomendações para que a população se mantenha hidratada e evite a exposição ao sol em horários de maior calor, entre 11h e 16h. O uso de vaporizadores e toalhas úmidas em ambientes internos também é aconselhado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Previsão para a semana:

Segunda-feira (23): mínima de 19°C e máxima de 33°C;

Terça-feira (24): mínima de 16°C e máxima de 32°C, com sol predominando ao longo do dia;

Quarta-feira (25): mínima de 17°C e máxima de 36°C;

Quinta-feira (26): mínima de 17°C e máxima de 35°C;

Sexta-feira (27): mínima de 17°C e máxima de 25°C, com aumento de nuvens e possíveis períodos nublados.

Tendências para a estação

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o clima seco deve persistir até meados de novembro. Durante a primavera, é esperado um aumento das chuvas em pontos isolados, especialmente no Acre, Roraima, sudeste da Bahia e Rio Grande do Sul. Já as regiões Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul dependerão da umidade vinda da Amazônia para determinar a intensidade e volume das precipitações.

Apesar disso, a seca e a alta incidência de queimadas e incêndios florestais continuam a ser uma preocupação para o sul do Amazonas até outubro, conforme apontam os especialistas.

Com a chegada da primavera, a expectativa é de um gradual retorno das chuvas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, trazendo alívio após um período prolongado de estiagem. A estação também promete temperaturas elevadas, especialmente em áreas mais ao centro do país, onde o calor pode atingir níveis intensos até a transição para o verão.

Recomendações para o período de clima seco:

– Beba bastante água para manter a hidratação;

– Utilize protetor solar e evite a exposição prolongada ao sol entre 11h e 16h;

– Mantenha os ambientes internos umidificados com o uso de vaporizadores, toalhas úmidas ou recipientes com água.

Assim, a primavera chega com calor e sol predominante em Taboão da Serra, mas com previsão de mudanças graduais até o fim da estação.