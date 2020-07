Jornalista José Paulo de Andrade morre aos 78 anos por coronavírus em SP

Direto da redação

Morreu nesta sexta-feira (17) o jornalista e radialista José Paulo de Andrade, apresentador do Programa Pulo do Gato e integrante do Jornal Gente, ambos na Rádio Bandeirantes. Ele tinha 78 anos e foi diagnosticado com Covid-19 no início de julho.

“É com muita tristeza que a gente comunica aos nossos ouvintes, aos nossos companheiros o falecimento do jornalista José Paulo de Andrade. Ele tinha 78 anos e passou os últimos anos internado no Hospital Albert Einstein lutando contra a Covid-19 e faleceu no começo desta manhã. […] Hoje vai ser um dia muito difícil da Família Bandeirantes”, a diretora e amiga Thays Freitas.

Zé Paulo era casado e pai de dois filhos. Começou sua carreira em 1960 na Rádio América e trabalhava na Rádio Bandeirantes há 57 anos.