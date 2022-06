Jovem Aprendiz Sementes Sequoia tem inscrições prorrogadas até 19 de julho

Direto da redação

A empresa Sequoia Logísticas, parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda da Prefeitura de Taboão da Serra (SDE), prorrogou até 19/07 as inscrições do Sementes Sequoia, programa Jovem Aprendiz para pessoas de 18 a 22 anos. Interessados podem se inscrever gratuitamente, através do site https://vagas.taqe.com.br/sequoia/jovem-aprendiz-2022-v1.

Para participar da seleção é preciso residir em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra ou Cotia; ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio na rede pública; ter renda familiar de até um (1) salário-mínimo por pessoa; não ter feito curso profissionalizante; não estar cursando e nem ter concluído o Ensino Superior; não ter participado do programa Jovem Aprendiz em outras organizações; e estar em busca do primeiro emprego. Jovens com deficiência auditiva, física, visual ou reabilitados também podem se inscrever.

No total, serão selecionados 30 jovens para participar do programa social de educação profissional que tem como objetivo identificar potenciais em comunidades e oferecer uma oportunidade única para prepará-los para o mercado de trabalho, além de capacitá-los para assumirem futuras posições dentro da empresa. O Sementes Sequoia iniciou em 2018 e, de lá para cá, 115 jovens já foram capacitados, dos quais 85% foram efetivados.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Wanderley Bressan destacou a importância do Sementes Sequoia. “Ao apoiar programas como este, estamos colaborando com o crescimento econômico e social da nossa cidade, bem como, contribuindo para o desenvolvimento de mão de obra capacitada e qualificada para o mercado de trabalho. A Sequoia está entre as líderes do Brasil no segmento de operações logísticas, será uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na área, pois a empresa oferece um ambiente dinâmico e repleto de oportunidades, além de possuir toda expertise para auxiliar os participantes do programa e seus funcionários para desenvolverem suas habilidades e crescer profissionalmente, dentro e fora da empresa”, declarou.

Aline Rosa, Analista de Desenvolvimento Organizacional Sênior da Sequoia, explica que colocar as pessoas no foco da gestão é um dos propósitos da empresa. “A paixão da nossa empresa são as pessoas no centro de tudo. Nossa empresa tem um olhar social e neste contexto é essencial darmos a oportunidade do primeiro emprego para jovens em situação de vulnerabilidade”, disse. “Nossos jovens aprendizes são sementes e nossa empresa é a base onde receberão os insumos necessários para o crescimento. Cuidando destas sementes elas se se tornarão mudas e poderão produzir inúmeros frutos, não apenas aqui na Sequoia, mas em qualquer local que eles atuem”, explicou.

Processo Seletivo

O processo seletivo do Sementes Sequoia 2022 terá etapas online, através do aplicativo da “Taqe – Vagas de Emprego” (disponível para download nas lojas de aplicativo). Após baixar e instalar o aplicativo, é preciso fazer o cadastro no programa Jovem Aprendiz Sequoia. Posteriormente, fazer os testes interativos que estarão disponíveis na plataforma. As etapas seguintes serão informadas através do aplicativo.

A empresa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 905,00, seguro de vida, vale transporte, restaurante no local, além de curso profissionalizante gratuito de “Auxiliar de Operações Logísticas”. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), será ministrado nas dependências da própria Sequoia e através dele os participantes serão qualificados para carreira na área de logística.

Sequoia Logísticas

A Sequoia é uma das empresas brasileiras líderes em Logística e Distribuição. Presente em diversos estados brasileiros, a empresa possui mais 6 mil colaboradores, dos quais mais de 1.700 trabalham no polo de Embu das Artes. Para saber mais sobre a Sequoia e conhecer todos os serviços oferecidos, acesse: www.sequoialog.com.br.

Serviço:

Programa Sementes Sequoia 2022

Inscrições prorrogadas até 19/07

https://vagas.taqe.com.br/sequoia/jovem-aprendiz-2022-v1