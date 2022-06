Polícia Militar apreende adolescente acusado de roubo

Do site da Uma equipe do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano apreendeu um indivíduo por ato infracional de roubo no Jardim Clementino, Taboão da Serra na data de ontem (26).

Os policiais militares patrulhavam quando avistaram um veículo que havia sido irradiado pelo COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar a poucos instantes, como produto de roubo pela estrada do Campo Limpo. O condutor não acatou a ordem de parada e tentou evadir-se do local, porém pouco a frente perdeu o controle e colidiu.

Os ocupantes do veículo se evadiram, sendo possível deter um adolescente e em sua posse, durante busca pessoal, foi localizado um simulacro de arma de fogo, e na busca veicular também foi localizado o celular de uma das vítimas, que posteriormente reconheceu o menor infrator como uma das pessoas que haviam subtraído seus bens.

O adolescente foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.