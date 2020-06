Jovem cantora Bea Nascer faz live neste sábado (6) em Taboão da Serra

Direto da redação

Acontece neste sábado (6), a partir das 18 horas, a live com a jovem cantora Bea Nascer do Coral Infantil da Osesp em parceria com o músico Leonardo Córdoba. A apresentação será no Condomínio Castanheiras, no Jardim Maria Rosa, e será transmitido pelo instagram @beanascer.

“Mais uma LIVE! Essa em especial para agradecer a todas as doações de cestas básicas para o centro cultural de Taboão da Serra. Agradecemos também as rifas revertidas para compra das cestas básicas”, publicou Bea Nascer nas redes sociais.