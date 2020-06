Carro capota em acidente na Rodovia Régis Bittencourt e deixa feridos

Direto da redação

Na noite deste domingo (7), ao menos três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos e uma moto na Rodovia Régis Bittencourt, próximo a Praça Nicola Vivilechio em Taboão da Serra. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

De acordo com as primeiras informações, no cruzamento com a passagem da Rua do Tesouros os veículos se chocaram. Uma moto que vinha na sequência também acabou sendo atingida. Os envolvidos no acidente ficaram feridos e um deles ficou preso nas ferragens do veículo que capotou.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo socorro da Arteris Régis Bittencourt.