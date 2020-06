Cartilha da Turma da Mônica ensina jeito certo de usar máscaras contra o coronavírus

Por Samara Matos, na redação

Uma nova cartilha desenvolvida pela equipe da Turma da Mônica, publicação criada pelo artista Maurício de Sousa, ensina crianças e adultos a se proteger corretamente do coronavírus. O material traz orientações de autoridades no tema, como o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e serve para estimular e orientar o uso correto de máscara de proteção diante a pandemia.

Nas páginas, o leitor aprende sobre a importância da máscara, a forma de transmissão do vírus e as rotinas corretas de higienização de mãos e superfícies. Além disso, ensina como colocar a proteção e como tirá-la, listando cuidados como não tocar na parte da frente, lavar as mãos após a retirada e descarte. O texto também traz o número sugerido do uso de máscaras por dia (cinco) e o tempo indicado para a troca (a cada três horas).

O material foi desenvolvido em parceria com FoRC/USP (Centro de Pesquisa em Alimentos).

Confira: