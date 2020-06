Secretaria de Obras realiza recapeamento asfáltico em bairros de Taboão da Serra

Por Victor Simões, comunicação PMTS

A Secretaria de Obras de Taboão da Serra tem realizado o recapeamento asfáltico em diversas vias do município. O serviço visa reparar trechos de ruas e avenidas que sofreram um desgaste natural com o tempo e conservar boas condições de tráfego para motoristas e pedestres.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os trabalhadores envolvidos no recapeamento das vias têm seguido protocolos de segurança em prevenção à Covid-19. Desde o início do período de quarentena, a Secretaria de Obras adotou medidas para dar andamento aos serviços essenciais sem colocar em risco a saúde dos funcionários.

Ao todo, 49 vias em 23 bairros serão recapeadas. “Há várias ruas e avenidas de Taboão que recebem um alto fluxo de veículos diariamente. Com o tempo, ocorrem desnivelamentos e algumas outras imperfeições no asfalto que precisam ser reparadas para garantir mais segurança no tráfego”, explicou o secretário de Obras de Taboão, Rogério Balzano.

O cronograma das obras de recapeamento foi dividido em lotes. O trabalho foi concluído em 16 ruas nos bairros Parque Pinheiros, Parque Marabá, Jardim Mirna, Intercap, Parque das Cigarreiras, Jardim Saint Moritz, Jardim Trianon e Vila Indiana. As demais vias já tiveram o serviço iniciado ou estão no planejamento para o começo dos reparos.

SERVIÇO

Planejamento de ruas para recapeamento

Lote 01

Rua Maria Luísa Freitas Silva, Pq. Pinheiros (Concluído)

Rua Dr. Carlos Siqueira Neto, Pq. Marabá (Concluído)

Rua Vicente Pereira, Pq. Marabá (Concluído)

Rua Karla Cristina Pelegrina de Souza, Pq. Pinheiros (Concluído)

Rua Porfírio José de Miranda Ramos, Pq. Pinheiros

Lote 02

Rua Henrique Robba, Jd. Mirna (Concluído)

Rua João Parmissano, Jd. Mirna (Concluído)

Rua José Paulino Almeida, Jd. Mirna (Concluído)

Rua Ubirajara Otavio de Oliveira, Jd. Mirna (Concluído)

Rua Joaquim José da Silva Xavier, Intercap (Concluído)

Rua Yuki Tiba, Intercap (Concluído)

Rua Tom Jobim, Pq. Laguna

Rua dos Sabiás, Pq. das Cigarreiras (Concluído)

Rua Dr. Moacyr Rodrigues Filho, Jd. Mirna (Concluído)

Lote 03

Rua Mendes Filho, Jd. Pazzni

Rua Vicente Politano, Jd. Maria Rosa

Rua Elpídio José de Oliveira, Jd. Maria Rosa

Rua Beatriz Augusto, Jd. Beatriz

Rua José Mariano de Jesus, Jd. Beatriz

Rua Benedito Prestes Ferras, Jd. Beatriz

Rua Rosalina Schultz, Jd. Beatriz

Lote 04

Rua São Francisco, Jd. Roberto

Rua Alzira Rosa, Jd. Roberto

Rua Maria Passos Teixeira, Jd. Suína

Rua Maria Henriqueta Inácio Batista, Jd. Pirajussara

Rua Nereu Ramos, Vila Mafalda

Rua Luiz Antônio Andrade Vieira, Jd. Trianon

Rua Ângelo Ferreira Fagundes, Jd. Trianon

Rua Enedite Maria Jatobá, Jd. Leme

Lote 05

Av. Balbina Rodrigues de Borba, Jd. Salete

Rua Cambará, Jd. Record

Rua Alvorada, Jd. Record

Rua Cachoeirinha, Jd. Record

Rua Felice Del Paggio, Jd. Saint Moritz

Rua Guilherme de Almeida, Jd. Saint Moritz

Rua Isabel Sória Mainardis, Jd. Salete

Rua Manoel Leite da Cunha, Jd. Suína

Rua Júlio Fernandes, Jd. Suína

Av. José André de Moraes, Jd. Monte Alegre

Rua Santo Antero Portô Martins, Jd. Mituzi

Lote 06

Rua Graciliano Ramos, Jd. Saint Moritz (Concluído)

Rua Carlos Roberto de Souza Felix, Jd. Saint Moritz (Concluído)

Rua Irati, Jd. Trianon (Concluído)

Lote 07

Rua Pedro Mari, Pq. Assunção

Rua Indiana, Vila Indiana (Concluído)

Lote 08

Rua Teófilo Otoni, Jd. Das Oliveiras

Lote 09

Rua Mário Latorre, Pq. Pinheiros

Lote 10

Rua Dos Miosótis, Pq. Pinheiros

Rua Ângela Maria Cardoso, Pq. Laguna