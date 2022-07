Jovem de 18 anos é morta a tiros em assalto em Itapecerica da Serra

– Desde que tomamos conhecimento do latrocínio, fizemos diligências no sentido de coletarmos o máximo de provas possíveis. Com apoio da Guarda Municipal, fizemos uma diligência na divisa do município de Embu das Artes, onde localizamos uma adolescente que teria passado o cartão de uma vítima de roubo no estabelecimento comercial. Ela disse que o cartão havia sido repassado por um homem de vulgo Lirinho. A partir daí, nós achamos a vítima desse outro roubo e pudemos fazer um link com as vítimas do caso de latrocínio – acrescentou.