Uber abre vagas para seu programa de estágio de 2022

A Uber está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2022, destinado a estudantes de qualquer curso universitário e com qualquer idade. Para participar, o candidato deve estar matriculado em curso superior com término previsto entre julho de 2023 e dezembro de 2024, ter inglês intermediário e disponibilidade de 30 horas semanais. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 15 de julho pelo site da Uber.

São 17 vagas disponíveis para atuar em áreas como finanças, vendas e operações. Previsto para início em setembro de 2022, o estágio tem duração de um a dois anos e será iniciado de maneira totalmente remota.

Com mais de 20 mil funcionários no mundo, a Uber diz procurar candidatos com perfis diversos para o seu programa de estágio.

“Estamos em busca de talentos de todas as partes do Brasil, com diferentes formações, de diferentes universidades e perfis diversos para que tenhamos condições de encontrar soluções realmente criativas e inovadoras”, completa Pamela.