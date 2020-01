Jovem de Taboão da Serra está desaparecido desde terça (7)

Direto da redação

Um jovem de 22 anos , morador do Maria Rosa, Taboão da Serra, está desaparecido desde terça-feira (7). Darlan Sousa foi visto pela última vez saindo de casa para ir trabalhar em restaurante, no centro de São Paulo.

Segundo a família, na terça (7), ele saiu para fazer um trabalho extra em um restaurante junto com um amigo, no centro de São Paulo, por volta das 14h30. O amigo de Darlan confirmou que eles voltaram juntos e o jovem desceu no Extra Taboão, que fica próximo a casa da família. Depois disso, não foi mais visto.

Darlan mora com a irmã Darliane, e ela relatou que o rapaz não tem o costume de passar tanto tempo fora de casa. Houve várias tentativas de contato, ligações, contato via redes sociais e aplicativos de mensagem. Até o momento, a família não obteve retorno.

O desaparecimento foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. Informações devem ser passadas para a polícia através do 190 ou no contato da família (11) 9 4533-9156