Tarifas de ônibus da EMTU vão subir a partir de domingo (19)

Por Samara Matos, na redação

A partir deste domingo (19), as tarifas dos ônibus intermunicipais ficarão mais caras. O aumento foi confirmado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Veja no site, em opção Intervias, o valor das atuais tarifas e reajuste.

Em Taboão da Serra, grande parte da população utilizam linhas intermunicipais, para se locomover dentro do município e ir a São Paulo, os valores e percentuais variam de acordo com cada linha, dependendo da extensão e tipo de serviço. Os passageiros devem se atentar ao reajuste na tarifa.

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, enviou nesta segunda-feira, 13 de janeiro, o comunicado de reajuste ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado Cauê Macris.Essa são as área de atuação do serviço – São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba.