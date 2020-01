Resultado do Enem foi divulgado nesta sexta (17)

Por Samara Matos, na redação



Nesta sexta-feira (17), saiu o resultado da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2019. As notas foram divulgadas pelo Ministério da Educação no portal. Para entrar no sistema, é preciso fazer um login com o CPF e a senha cadastrada.

Ao acessar o portal do candidato, é possível conferir a pontuação em cada uma das quatro áreas de conhecimento. Treineiros, estudantes que não terminaram o ensino médio no ano passado e só fizeram o Enem para testar os conhecimentos, só terão acesso às notas em março.

A nota do Enem é a principal porta de entrada para os alunos interessados em ingressar em universidades públicas de todo o país pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A prova também para bolsas em instituições privadas, com o ProUni (Programa Universidade para Todos), ou para financiamento dos cursos, pelo Fies (Financiamento Estudantil).