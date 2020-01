Conheça os cursos profissionalizantes gratuitos com inscrições abertas em Taboão da Serra

Por Charles Eliseu, da PMTS

Referência para todo o Estado de São Paulo, Taboão da Serra é uma das cidades que mais oferecem cursos para a população de forma gratuita. Este trabalho da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, já contemplou mais de 24 mil moradores de Taboão da Serra entre 2013 e 2019. E as inscrições para 2020 já estão abertas!

A cidade possui quatro escolas municipais profissionalizantes: Escola Municipal de Estética Animal – Lado a Lado Pet, Escola de Gastronomia; Escola de Moda, Beleza e Estética e Escola de Construção Civil, que retornam às aulas no dia 20 de janeiro.

A qualificação é uma prioridade em Taboão da Serra. “A gestão do prefeito Fernando Fernandes investe forte nesta área da capacitação, pois é através dela que os moradores conseguem se preparar para conseguir um emprego, melhorar de emprego ou mesmo se tornarem empreendedores”, pontuou a secretária da pasta, Laura Neves.

Os moradores interessados em se inscrever devem procurar a respectiva Escola ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresentando cópias do RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome. Durante o ano todo, as inscrições permanecem abertas para turmas futuras.

Podem se inscrever em todos os cursos munícipes com idade a partir de 18 anos, com exceção do curso de Informática Básica, Maquiagem e de Idiomas, os quais a idade mínima é de 16 anos.

Conheça a relação de cursos de cada uma das escolas

Escola Municipal de Construção Civil

Cursos: Eletricista Instalador Residencial (160 horas), Pedreiro (160 horas), Pequenos Reparos Residenciais (40 horas), Pintura Decorativa e Restauração (40 horas), Pintura Imobiliária (160 horas), Encanador (160 horas), Assentador de Pisos e Azulejista (160 horas), Informática Básica (60 horas) e Auto CAD (40 horas).

Escola Municipal de Gastronomia

Cursos: Cake Design (30 horas), Confeitaria Básica (60 horas), Cozinha Básica, Regional e Internacional (60 horas), Geléias e Compotas (15 horas), Panificação (27 horas), Pizzaiolo (27 horas), Salgadeiro (30 horas), Garçom e Garçonete (90 horas), Organização de Eventos (60 horas), Camareira e Arrumador de Hotel (60 horas), Recepção e Excelência em Atendimento (60 horas), Portaria e Controlador de Acesso (60 horas), Serviços Domésticos (90 horas), Espanhol Básico e Inglês Básico.

Escola Municipal de Moda, Beleza e Estética

Cursos: Corte e Costura (123 horas), Customização de Roupas (40 horas), Lingerie, Moda Praia e Fitness (72 horas), Malharia e Moleton (60 horas), Cabeleireiro Básico (220 horas), Corte Masculino (40 horas), Corte Feminino (40 horas), Técnicas de Escovação de Cabelos (40 horas), Auto Maquiagem (30 horas), Maquiagem (40 horas, com idade mínima de 16 anos para inscrição), Técnicas de Aprimoramento em Maquiagem (40 horas), Spa Facial (40 horas), Manicure e Pedicure (60 horas), Técnicas de Francesinha, Spa de Pés e Mãos (30 horas), Massoterapia (150 horas), Depilação e Design de Sobrancelhas (80 horas), Design de Sobrancelhas (40 horas), Depilação (40 horas), Terapias com Pedras Quentes (50 horas – levar certificado do curso de Massoterapia), Quick Massage e Reflexologia (50 horas), Micropigmentação de Sobrancelhas (40 horas), Reflexos e Tinturas (40 horas), Massagem Relaxante de Pés e Mãos (20 horas), Espanhol Básico (40 horas), Inglês Básico (40 horas) e Informática Básico (60 horas).

Escola Municipal de Estética Animal

Cursos: Banhista e Tosador – Necessário ter concluído anteriormente o curso de Banhista e Embelezamento Animal).

SERVIÇO

Escola de Estética Animal (Rua Edite Pinho de Souza, 40 – Jardim Frei Galvão (Travessa da Av. Intercontinental) – Telefone: (11) 4787-3263

Escola de Construção Civil (Rua Porfírio Herdeiro, 414 A – Jardim das Oliveiras) – Telefone: (11) 4138-1146

Escola de Gastronomia (Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108 – Jardim São Paulo) – Telefone: (11) 4787-3764 / (11)4787-3811

Escola de Moda, Beleza e Estética (Rua Marechal Floriano Peixoto, 242 – Jardim Saporito) – Telefone: (11) 4139-1560

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Rua Césario Dau, 535 – Jardim Maria Rosa) – Telefone: (11)4788-7888