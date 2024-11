Lei que permite acesso público a dados de condenados por crimes sexuais é sancionada

Direto da redação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.035/2024, que permite o acesso público ao nome completo e ao CPF de pessoas condenadas por crimes sexuais. A medida, proposta pela senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), visa aumentar a transparência e fortalecer a proteção à sociedade.

A norma também cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, reunindo informações de condenados por crimes como estupro, exploração sexual de menores e outros delitos contra a dignidade sexual.

Os dados podem ser consultados pelo nome ou CPF do réu nos sites dos Tribunais de Justiça de cada estado. As informações das vítimas continuam protegidas por sigilo, e processos que o juiz determinar como sigilosos também não serão incluídos no cadastro.

Caso um réu seja absolvido em fases posteriores do processo, o sigilo de suas informações será reestabelecido.

Mudança no prazo de disponibilização

Lula vetou um trecho que limitava o período de exibição dos dados a 10 anos após o cumprimento da pena, alegando que a medida violaria direitos constitucionais, como privacidade e proporcionalidade. Com isso, os dados ficam disponíveis no cadastro por tempo indeterminado, salvo decisão judicial contrária.

Os dados disponíveis abrangem condenados pelos seguintes crimes:

Estupro

Registro não autorizado da intimidade sexual

Estupro de vulnerável

Exploração sexual ou prostituição de crianças, adolescentes ou vulneráveis

Mediação para satisfação lasciva de outrem

Manutenção de casa de prostituição

Atualmente, processos relacionados a crimes sexuais tramitam sob sigilo absoluto. Segundo a senadora Margareth Buzetti, a proposta corrige essa lacuna, já que crimes como homicídio e tráfico de drogas possuem consultas disponíveis, mas delitos sexuais permanecem inacessíveis ao público.

Agora, o Congresso Nacional terá 30 dias para analisar o veto presidencial, que trava outras votações até ser discutido.