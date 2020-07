Linhas intermunicipais da região ganham 50 ônibus novos

Da assessoria da EMTU/SP

A região sudoeste da Grande São Paulo (Área 1 de concessão), composta por oito municípios, recebe 50 novos ônibus em substituição aos mais antigos que operam nos serviços intermunicipais gerenciados pela EMTU/SP. Uma parte desses veículos já começou a circular e, até o final de julho, todos estarão nas linhas metropolitanas operadas pelas empresas Miracatiba e Pirajuçara, do Consórcio Intervias, responsável pelo transporte de mais de 3 milhões de passageiros/mês.

A Viação Miracatiba entregará 40 ônibus zero km e a Viação Pirajuçara terá 10 novos veículos em circulação. Os 50 ônibus, do tipo padron, são equipados com ar-condicionado, tomadas USB para celular e têm capacidade para transportar até 80 passageiros. Fabricados pela Mercedes Benz, possuem carroceria Caio VIP – SC IV e são equipados com elevadores para acesso aos passageiros com deficiência. O motor diesel Euro V possui a tecnologia mais moderna do ponto de vista ambiental.

Com os 50 novos ônibus entregues pelo Consórcio Intervias, a frota intermunicipal gerenciada pela EMTU somou este ano 111 veículos zero km entregues para operação nas cinco regiões metropolitanas.

Fazem parte da Área 1 de concessão do transporte metropolitano os municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia.

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.