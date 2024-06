Luto de 5 Dias: Evilásio será velado em São Paulo e sepultamento em sua terra natal, Cabaceiras (PB)

Direto da Redação

O ex-prefeito de Taboão da Serra, Dr. Evilásio Farias, morto nesta quinta-feira (20) será velado na capital paulista, região do Morumbi, nesta sexta e seu sepultamento será em sua terra natal, Cabaceiras, na Paraíba. O prefeito Aprígio decretou luto oficial de 5 dias no município.

“Neste momento de dor e sofrimento, rogo a Deus, em sua imensa misericórdia, que o receba de braços abertos e console o coração de toda a sua família e amigos”, postou Aprígio. O ex-prefeito Fernando Fernandes, adversário político, também se manifestou pelas redes sociais. “Tive muitos embates com ele, durante toda sua trajetória política, porém sempre com respeito a seus ideais”, diz.

Em nota, o presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso também se manifestou. “A Câmara Municipal de Taboão da Serra lamenta, com profundo pesar, o falecimento do ex-prefeito Evilásio Cavalcante de Farias, aos 72 anos. Nesse momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos”, diz trecho da nota [LEIA AQUI], que relembrou que ele foi vereador e presidiu o poder legislativo.

Evilásio Farias foi prefeito de Taboão da Serra de 2005 a 2012 e fazia tratamento contra um câncer no pâncreas e foi vítima de dois AVC’s