Ex-prefeito de Taboão da Serra, Dr. Evilásio Farias morre aos 72 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (20) o ex-prefeito de Taboão da Serra, Dr. Evilásio Farias, aos 72 anos. Ele fazia tratamento contra um câncer no pâncreas e estava internado em São Paulo após sofrer dois infartos. Ele era casado, pai e avô. Evilásio nasceu em Cabaceiras, na Paraíba.

“Com profundo pesar, informamos o falecimento do querido esposo, pai, avô, amigo e médico Evilásio Farias, ocorrido na manhã de hoje 20/06/2024. Neste momento de dor e saudade, agradecemos a todos pelo apoio e solidariedade recebidos. Evilásio será lembrado por sua generosidade, integridade e pelo amor que dedicou à família e aos amigos. Que sua memória seja uma fonte de consolo e inspiração para todos que o conheceram”, postou a família no Instagram do ex-prefeito.

PREFEITO DE TABOÃO DA SERRA

Dr. Evilásio Farias foi prefeito entre os anos de 2005 a 2012, tendo a canalização dos córregos como uma de suas grandes obras. O político também foi vereador por dois mandatos e o primeiro deputado federal da região. Sua influência política o levou a ocupar o cargo de secretário de assistência social na capital paulista, na gestão da prefeita Marta Suplicy.