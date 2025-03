MADRUGADA: Homem desce do carro e tenta agarrar jovem de 18 anos em Taboão da Serra

Direto da Redação

Uma jovem de apenas 18 anos quase foi agarrada por dois homens no fim da madrugada de terça-feira (4) na rua Aparecida Gomes da Silva, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. Eles estavam em um veículo Corsa. Imagens de câmeras de segurança mostram o desespero da jovem sendo perseguida por um dos homens, que desce do carro e corre atrás dela. Ela cai, mas consegue levantar e fugir.

“Ela estava indo pro ponto de ônibus. Ela trabalha em Santo Amaro. Esses dois indivíduos não pediram o celular, apenas para entrar no carro com palavrões. Inclusive ela sofreu ferimentos no joelho [ao cair]”, diz uma familiar da vítima.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Taboão da Serra. Clique Aqui e veja o vídeo do momento de tensão.

ESTUPROS EM 2024

Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que em Taboão da Serra houve 24 estupros no ano passado. Já estupro de vulneráveis, que é qualquer conjução carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, foram registrados 80 casos em 2024.