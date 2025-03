O Dia Internacional da Mulher: Conquistas e Desafios Contínuos

Por Ionice Lourenço*

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é mais do que uma data comemorativa. Representa um momento para refletir sobre os avanços conquistados pelas mulheres e sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Desde suas origens no início do século XX até os dias atuais, o movimento feminino tem sido marcado por conquistas históricas, mas também por obstáculos persistentes que demandam uma atuação constante da sociedade para alcançar a verdadeira igualdade de gênero.

História e Significado do 8 de Março

A data de 8 de março tem raízes profundas na luta das mulheres por direitos básicos. No início do século XX, mulheres ao redor do mundo começaram a se organizar em busca de melhores condições de trabalho, direito ao voto e igualdade. Em 1908, operárias de uma fábrica de Nova York entraram em greve, exigindo redução da jornada de trabalho e melhores salários. Já em 1910, Clara Zetkin, líder do movimento feminista na Alemanha, sugeriu a criação de um dia internacional para unir essas lutas.

O reconhecimento oficial da data pela ONU, em 1977, solidificou o 8 de março como um marco para destacar as questões de gênero e promover ações que busquem eliminar as desigualdades que ainda afetam as mulheres.

Conquistas Femininas ao Longo dos Anos

Desde o reconhecimento do direito ao voto, um marco fundamental para a igualdade política, as mulheres conquistaram significativos avanços, principalmente nas últimas décadas. A presença feminina em áreas antes dominadas por homens, como ciência, política e negócios, tem se expandido consideravelmente.

Mulheres como Malala Yousafzai, que luta pelo direito à educação, e Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, se tornaram ícones de perseverança e liderança. Elas são apenas alguns exemplos de mulheres que quebraram barreiras e provaram que o espaço para elas é em todos os lugares.

Entretanto, as vitórias não são apenas simbólicas. Movimentos feministas desempenham um papel decisivo na implementação de políticas públicas para combater a violência doméstica e promover a igualdade no mercado de trabalho. Contudo, o caminho ainda é longo.

Desafios Atuais e a Persistência da Desigualdade

Apesar dos avanços, os desafios continuam. A desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é um dos maiores obstáculos. Em muitas partes do mundo, as mulheres ganham, em média, menos que os homens, mesmo quando ocupam as mesmas posições e têm a mesma formação. Isso reflete uma desigualdade sistêmica que perdura ao longo do tempo.

A violência contra as mulheres também segue sendo uma grave questão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada três mulheres no mundo será vítima de violência física ou sexual ao longo da vida. Apesar das políticas e das leis que buscam combater esse problema, a violência de gênero continua a ser uma realidade que precisa ser enfrentada com mais urgência.

Além disso, a sub-representação das mulheres em cargos de poder e decisão também é um desafio contínuo. Apesar de algumas vitórias, como a eleição de mulheres para cargos de destaque em governos e empresas, a disparidade na representação política e nos postos de liderança permanece.

O Caminho Ainda é Longo

O Dia Internacional da Mulher serve como uma oportunidade para refletir sobre os avanços conquistados, mas também para lembrar que a luta pela igualdade de gênero não está ganha. A sociedade precisa continuar avançando, desafiando normas culturais e estruturais que ainda limitam as mulheres.

Para um futuro mais igualitário, é preciso garantir que as políticas públicas sejam eficazes e que haja uma transformação cultural. Isso significa educação igualitária, combate à violência de gênero, e, acima de tudo, a promoção de uma verdadeira cultura de respeito e igualdade. Apenas com ações concretas e engajamento coletivo será possível criar uma sociedade onde mulheres e homens possam desfrutar das mesmas oportunidades e direitos, independentemente de sua origem, classe ou gênero.

* Ionice Lourenço é Psicóloga, Neuropsicóloga, palestrante e escritora.