Professor Rodrigo Martins lança livro “Construindo Pontes para a Igualdade” neste sábado (dia 8) na Unifecaf

Da Assessoria

A Editora Frevo anuncia o lançamento de “Construindo Pontes para a Igualdade – Um Compêndio de Letramento Racial”, do professor e especialista em educação antirracista Rodrigo Martins. A obra, que será lançada oficialmente em 08 de março de 2025, é um guia fundamental para compreender e aplicar o letramento racial na educação, no ambiente corporativo e na sociedade em geral.

Um livro para transformar consciências

Com vasta experiência em História, Geografia, Pedagogia e Gestão Escolar, além de especializações em Direitos Humanos e Letramento Racial, Rodrigo Martins apresenta uma abordagem acessível e fundamentada sobre como identificar, desconstruir e combater o racismo estrutural.

“Construindo Pontes para a Igualdade” reúne reflexões teóricas, práticas pedagógicas e estratégias para a promoção da equidade racial, tornando-se uma referência indispensável para educadores, gestores, pesquisadores, ativistas e todos aqueles comprometidos com a justiça social.

Lançamento e Disponibilidade

O livro será lançado no dia 08 de março de 2025, com um evento especial que contará com palestra do autor e sessão de autógrafos. A obra estará disponível em livrarias físicas e plataformas digitais.

Sobre o autor

Rodrigo Martins é professor, coordenador de cursinho popular e palestrante. Referência na área de educação antirracista. Atua na formação de educadores e no desenvolvimento de estratégias para a inclusão social e o combate às desigualdades raciais por meio da educação.