Mais cinco escolas de Taboão da Serra terão ensino integral a partir de 2023

Mais cinco escolas estaduais de Taboão da Serra terão ensino integral a partir de 2023. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (4) pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

As escolas que passam a ter ensino integral são: Antonio Inácio Maciel (no Jardim Maria Rosa), Reverendo Denoel Nicodemo Eller (no Jardim Scândia), Professor Fernando Milano (no Parque Laguna), Professor João Caly (na Cidade Intercap) e Maria Catharina Comino (no Parque Marabá).

MAIS 10 ESCOLAS NA REGIÃO

Além de Taboão da Serra, escolas da região do Conisud vão ser beneficiadas pelo Programa de Ensino Integral.

Embu das Artes: 5 escolas

Amélia dos Anjos Oliveira (no Jardim Vista Alegre) Professor João Luiz de Oliveira (no Jardim Colégio) Professora Marlene Aparecida Maia Olberg (no Jardim Santo Eduardo) Professor Nelson Antonio do Nascimento Junior (na Chácara São Marco) Engenheiro Paulo Chagas Nogueira (no Jardim Colégio)

Itapecerica da Serra: 2

Antonio Florentino (no Jardim Jacira) Eduardo Roberto Daher (no Mombaça)

Embu-Guaçu: 2

Professora Loris Nassif Mattar (no Conjunto Serrano) Mario Francisco de Amorim (no Jardim Lidia Maria)

Juquitiba: 1