Governo Aprígio investe em programa de distribuição de livros para alunos

Direto da redação

A formação de leitores é uma das prioridades da Prefeitura de Taboão da Serra. Por isso, o Governo Municipal está investindo na aquisição dos kits do programa “Ler é viajar sem sair do lugar”, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUC). O programa já beneficiou mais de 28 mil alunos da rede municipal de ensino e foi lançado oficialmente durante a ação social Impulsiona Taboão, realizada na EMEF Ugo Arduini, em 24/09.

O “Ler é viajar sem sair do lugar” é um programa que consiste na distribuição de livros paradidáticos e de literatura para todos os alunos da SEDUC. Para as crianças matriculadas na creche e na Educação Infantil são entregues kits com cinco livros para cada. Já para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) os kits são compostos por oito livros.

“Esse é mais um dos inúmeros investimentos que estamos realizando para garantir que nossos alunos aprendam de verdade. Este ano já havíamos entregado mais de 87 mil livros através do projeto Caixas Literárias. Agora distribuímos os kits do programa ‘Ler é viajar sem sair do lugar’ que contribuirão ainda mais com o ensino dentro e fora da escola, além de garantir a reconstrução da cidadania”, declarou o prefeito Aprígio.

Gisele dos Santos Velasco, professora da EMI Aninha, no Jardim Record, destacou a importância do novo programa. “Em sala ajuda muito porque as crianças não têm esse contato com livro em casa. A comunidade é muito carente, têm os que optem em comer a ter um livro. Então, a escola trazer esses livros para eles é muito importante, deixar levar pra casa, porque na escola temos um acervo, mas em casa eles não têm. Esse contato, de levar para casa, achei uma iniciativa muito importante”, afirmou.

A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Dirce Takano, informou que os títulos dos kits foram escolhidos e pensados conforme a fase escolar. “Em cada etapa as crianças e adolescentes têm necessidades diferentes para o desenvolvimento. Então, a leitura dos livros contribuirá e muito a enriquecer o vocabulário, desenvolver a memória e o raciocínio, estimular a imaginação, além de incentivar a construção de cidadãos pensantes”, disse. “Sou muito grata ao prefeito Aprígio por investir e a apoiar as nossas iniciativas para que os alunos de Taboão da Serra tenham um futuro cada vez melhor”, completou a secretária.