Prefeitura de Taboão da Serra e Burger King realizam novo processo seletivo na quarta-feira (9)

Direto da redação

Quem não pode participar da seleção para Atendente de Restaurante do Burger King tem uma nova chance. O Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda da Prefeitura de Taboão da Serra promoverá um novo processo seletivo na quarta-feira, 09/11. Será às 08h30, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa, com distribuição de senhas até às 09h30. Os contratados trabalharão na nova unidade do Burger King na Rodovia Régis Bittencourt, próximo a Faculdade Anhanguera.

Para participar é necessário ter entre 18 e 24 anos, Ensino Médio Completo, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. Não é preciso ter experiência anterior e é desejável que seja morador de Taboão da Serra.

No dia do processo seletivo é necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

A vaga é efetiva, para trabalhar em regime de escala de 6×1, podendo atuar no horário vespertino ou noturno. A empresa oferece salário de R$ 1.185,00 nos primeiros meses e após o período de experiência a remuneração passa para R$ 1.304,00, além dos benefícios de Vale-transporte (VT), Alimentação no Local, Assistência Médica (AM) após 6 meses, Seguro de Vida (SV), Uniforme e Plano de Carreira.

“Esta semana tivemos um processo seletivo em parceria com o Burger King que contou com a participação de 23 candidatos, dos quais mais de 70% foram aprovados. Então, a empresa resolveu promover uma nova seleção com a gente, com mais 15 vagas. Tenho certeza que a oportunidade de trabalho que muitos jovens de Taboão da Serra e região procuram pode estar nesse novo processo seletivo”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo seletivo para Atendente de Restaurante do Burger King

Dia 09/11, às 08h30 (distribuição de senhas até às 09h30)

Local: Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 4788-7888