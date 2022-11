Prazo para atualizar dados do Cadastro Único termina sexta-feira (11)

Direto da redação

Os beneficiários do Auxílio Brasil que não atualizaram os dados no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) há mais de dois anos terão até a sexta-feira (11) para retificar as informações, sob o risco de perder o benefício. O prazo acabaria em 14 de outubro, mas foi prorrogado por 30 dias após registro de filas nos postos de atendimento.

Segundo o Ministério da Cidadania, responsável por coordenar o Auxílio Brasil, para realizar o processo de revisão cadastral, 1,4 milhão de famílias inscritas no Cadastro Único foram convocadas no início do ano; dessas, 757 mil eram beneficiárias do programa de transferência de renda. Até setembro, cerca de 263 mil famílias ainda não haviam atualizado as informações.

A atualização cadastral deve ser feita a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração, explica a pasta, o que é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias.