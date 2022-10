Direto da redação

14h26

Uma manifestação na Rodovia Régis Bittencourt bloqueia totalmente a pista sentido norte na tarde desta segunda-feira (31). As vias locais de Embu das Artes Km 280 estão com trânsito lento devido excesso de veículos que desviam do bloqueio, apenas o acostamento está liberado.

De acordo com primeiras informações a causa do protesto é contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro.