Marcos Costa faz carreata pelas ruas de Taboão e fala sobre meio ambiente e combate às enchentes

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

O candidato a prefeito Marcos Costa (Novo) realizou uma carreata neste sábado (14) em Taboão da Serra junto com seu candidato a vice-prefeito, José Luiz Flores Macedo, candidatos a vereadores e apoiadores da coligação. Ele conversou com o Taboão em Foco e falou de ações em prol do meio-ambiente e da limpeza dos córregos com o intuito de minimizar as enchentes.

“Constatei [na sexta-feira] a demora na resposta da Defesa Civil de Taboão da Serra [no combate ao fogo perto do Morro do Cristo] e foi absurda. Demorou mais de uma hora para a chegada da Defesa Civil e dos Bombeiros. Precisamos estar 24 horas de prontidão. Uma central única. Temos que ter estrutura para combater os incêndios com vários carros pipas”, diz Marcos Costa.

Questionado sobre a necessidade da cidade ter uma Secretaria de Meio Ambiente, o candidato afirma que não quer onerar os cofres municipais sem necessidade e que o tema seria discutido com muita responsabilidade.

Sobre as enchentes, que assolam Taboão da Serra, especialmente no Verão, o candidato compartilha sua estratégia. “Precisamos verificar se está havendo manutenção nos córregos, de São Paulo, e os córregos Poá e Pirajussara, que precisam ser limpos”, complementa.

