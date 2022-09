McDonald’s do Campo Limpo realiza seleção em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra

Direto da redação

Quem tem 18 anos ou mais, Ensino Médio Completo e está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode participar do processo seletivo que será promovido pelo Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda da Prefeitura de Taboão da Serra. A seleção tem como objetivo contratar Atendentes de Restaurante para a unidade do McDonald’s do Campo Limpo.

Interessados devem comparecer na sexta-feira, 30/09, às 08h30, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. A distribuição de senhas será até às 09h30. É necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

Para participar do processo não é necessário ter experiência na função. É preciso ser disponibilidade de horário, ser proativo, organizado, ágil, comprometido com o trabalho e preferencialmente residir em Taboão da Serra.

As pessoas contratadas trabalharão no período noturno, em regime de escala 6×1, sendo de segunda a quinta-feira, das 16h às 00h; sextas e sábados, das 21h às 05h; e domingos, das 17h às 00h.

A vaga é efetiva pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A empresa oferece salário de R$5,51 por hora (média de um salário mínimo), Vale Transporte, Seguro de Vida, uniforme e refeição no local.

“Os processos seletivos em parceria com empresas da região estão promovendo o desenvolvimento econômico da nossa cidade. São parcerias de sucesso, que beneficiam os moradores com cada vez mais oportunidades para ingresso no mercado de trabalho, e ainda possibilitam que trabalhem perto de casa”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Wanderley Bressan.

Serviço:

Processo seletivo – McDonald’s Campo Limpo

30/09, às 08h30 (distribuição de senha até às 09h30)

Local: Emprea Taboão – Unidade Maria Rosa – Rua Cesário Dau, 535

Informações: 4788-7888