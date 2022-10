McDonald’s realiza processo seletivo nesta quarta (19) para atendentes de restaurante

Direto da redação

Por meio do Emprega Taboão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) promoverá mais um processo seletivo para a vaga de atendente do McDonald’s Pirajuçara.

A entrevista será realizada na quarta-feira (19) pela empresa contratante no Emprega Taboão (Avenida Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara) às 9h, com distribuição de senhas até as 10h. O candidato precisa levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e caneta.

A vaga é efetiva, com escala 6×1, sendo possível atuar nos períodos vespertino, matutino ou noturno. O salário é de R$ 5,51 por hora, que corresponde a média de um salário mínimo. Já os benefícios são Vale-transporte (VT), alimentação no local, assistência médica (AM), seguro de vida (SV), uniforme e plano de carreira.

Os requisitos do cargo são: estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, ser morador de Taboão da Serra, ter entre 17 e 35 anos, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. Não há necessidade de experiência anterior.

“Mais uma vez o Emprega Taboão traz oportunidades para os munícipes. Desta vez até mesmo pessoas sem experiência têm a chance de conseguir uma fonte de renda, tudo graças ao fato da atual gestão priorizar a força de trabalho. Junto com vocês, taboanenses, nos empenharemos para fortalecer a economia do município”, declarou Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Serviço

Processo seletivo para atendente de McDonald’s

Quando: 19/10, às 9h (distribuição de senhas até as 10h)

Onde: Emprega Taboão – Avenida Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara