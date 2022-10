Vídeo mostra secretário de segurança agredindo mulher em Taboão; Prefeitura abre sindicância

Direto da redação

Um vídeo divulgado na manhã desta terça-feira (18) mostra o atual secretário de segurança pública de Taboão da Serra, Rodrigo Falcão dando soco no rosto de uma mulher. O caso teria ocorrido na noite do dia 11 de agosto de 2020, quando ele era apenas delegado de polícia do 1º Distrito Policial.

As imagens não tem áudio. Mas teria acontecido pertinho do Cemur, no Centro de Taboão. Falcão se aproxima da mulher, que fala e gesticula, e é surpreendida com um soco no rosto. Agentes da Romu, tropa de eleite da GCM taboanense, assistem a ação, quase que passivamente. Falcão vai para trás da viatura e continua a fumar. [CLIQUE E ASSISTA AO VÍDEO]

O Taboão em Foco procurou secretário pela manhã desta terça para saber sobre o ocorrido. Ele nos encaminhou boletim de ocorrência da época e, mais tarde, vídeo onde a mulher ‘confessa’ que teria agredido e xingado o delegado. Ele afirma que o GCM que divulgou as imagens “cortou a parte que não o interessava” e teria tentado o extorquir.

REPERCUSSÃO

Um dos advogados mais respeitados do país, que preside o grupo Tortura Nunca Mais, Ariel de Castro Alves postou o vídeo em seu twitter. “Flagrante de agressão contra mulher com soco no rosto em Taboão da Serra”.

Por WhatsApp, o vídeo circula e tem chocado quem assiste. A reportagem apurou que vereadores estão sendo cobrados a se posicionar sobre esse caso.

POSIÇÃO OFICIAL

A Prefeitura reconheceu a gravidade das imagens, mas se eximiu de qualquer responsabilidade sobre a agressão. Porém, como guardas da Romu estavam presentes, um Processo Administrativo Disciplinar foi aberto.

Sobre a agressão, a Prefeitura afirma que “repudia e não compactua com nenhum tipo de violência contra mulher”, diz trecho da nota, que pode ser lida abaixo.

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o vídeo que está circulando nas redes sociais é de 2020, quando o Sr. Rodrigo Gentil Falcão estava de plantão como delegado de polícia no 1º DP de Taboão da Serra, conforme boletim em anexo, ou seja, qualquer apuração em face do fato elencado se faz de competência do Governo do Estado de SP.

Independente da data dos fatos, como existem servidores da Guarda Civil Municipal na mencionada ocorrência, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra está abrindo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar condutas dos mesmos. A atual Administração ressalta que só tomou conhecimento deste fato nesta terça-feira, 18/10.

O Governo Municipal Informa ainda que, tratando-se de conduta anterior, ou seja sem vinculação com a administração municipal, quaisquer esclarecimentos em face do ocorrido se fará pelo próprio Sr. Rodrigo Gentil Falcão.

A Prefeitura de Taboão da Serra repudia e não compactua com nenhum tipo de violência contra mulher.