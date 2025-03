Médico de Taboão da Serra é investigado por esquema de venda de atestado falso

Por Geovanna Matos, na Redação

O médico clínico geral Eudes Alves Freire está sob investigação por suspeitas de envolvimento em um esquema de venda de falsos atestados em Taboão da Serra. De acordo com as denúncias, Eudes atende em sua clínica, localizada no Jardim Clementino, e cobra R$ 150 por consulta, emitindo atestados de afastamento sem sequer examinar os pacientes. O pagamento da consulta seria aceito apenas em dinheiro.

A investigação começou depois que 58 funcionários de uma empresa de ônibus apresentaram atestados médicos assinados pelo mesmo profissional, o Dr. Eudes Alves Freire. O volume incomum de documentos com a mesma assinatura levantou suspeitas na empresa, que realizou a denúncia do médico. No total, os trabalhadores somaram 378 dias de afastamento.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) anunciou que irá apurar o caso, o que pode resultar na abertura de um processo ético, já que a emissão de atestados falsos configura uma infração grave. A defesa de Eudes Alves Freire nega as acusações.